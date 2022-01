Protesten en onrust in Kazachstan, enorm maar relatief onbekend land

Met grote demonstraties en onrust is Kazachstan in het nieuws. Het is een land waar je over het algemeen gezien weinig over hoort. De meeste mensen zullen het vooral kennen van de karikatuur Borat en de gelijknamige film uit 2006. Maar het land is natuurlijk veel meer dan dat.

Kazachstan, dat grotendeels in Azië ligt en voor een klein deel in Oost-Europa, staat qua oppervlakte in de top-10 grootste landen ter wereld. Er wonen zo'n 18 miljoen mensen. Dat is iets meer dan in Nederland, maar het land is wel 65 keer zo groot. Tussen 1936 en 1991 maakte Kazachstan deel uit van de Sovjet-Unie.