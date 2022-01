Verdubbeling van vuurwerkslachtoffers ten opzichte van vorig jaar

Het aantal vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling is verdubbeld ten opzichte van de vorige jaarwisseling, meldt VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. In totaal vielen er 773 slachtoffers. 80 procent is een man of jongen.

Van de vuurwerkslachtoffers werden er 256 behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) en 517 bij de huisartsenposten. Vorig jaar, toen ook al een vuurwerkverbod gold vanwege de coronapandemie, vielen in totaal 383 slachtoffers (van wie 108 in de SEH werden geholpen en 275 bij huisartsenposten). In vergelijking met 2019, toen het vuurwerkverbod nog niet gold, is sprake van een daling met 40 procent.

24 procent van de vuurwerkslachtoffers viel door zwaar illegaal vuurwerk. Bijna de helft (48 procent) van de slachtoffers stak zelf niets af, maar werd geraakt door vuurwerk van iemand anders. De meest voorkomende verwondingen zijn brandwonden en oogletsel.

Dat er dit jaar meer slachtoffers zijn is mede te wijten aan het feit dat in België wel vuurwerk kan worden gekocht en dat het draagvlak voor de lockdownmaatregelen is afgenomen, vermoedt VeiligheidNL.

In België stonden eind december lange rijen met vooral Nederlanders bij winkels die vuurwerk verkochten: