Brandwondencentra zien toename slachtoffers door kindervuurwerk

Er vallen dit jaar meer slachtoffers door kindervuurwerk, melden brandwondencentra. Dit type vuurwerk valt niet onder het vuurwerkverbod dat ook dit jaar geldt.

"We krijgen vanuit brandwondencentra signalen dat de drukte eerder was dan normaal tijdens de jaarwisseling", zegt de woordvoerder van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Officiële cijfers ontbreken, maar volgens de stichting gaat het om tientallen slachtoffers. Samen met drie ziekenhuizen is een campagne opgezet om ouders en kinderen te leren hoe kindervuurwerk moet worden afgestoken.

Grondbloemen

Het demissionaire kabinet heeft het meeste vuurwerk deze jaarwisseling verboden, maar voor vuurwerk uit de zogeheten F1-categorie ofwel kindervuurwerk geldt die maatregel niet. Dit vuurwerk mag het hele jaar verkocht worden aan iedereen van 12 jaar en ouder. Het gaat daarbij onder meer om sterretjes, kleine siervuurwerkpotten en grondbloemen.

Met grondbloemen gaat het nogal eens mis, merken ze in brandwondencentra. Via TikTok gaat een challenge rond waarin kinderen op grondbloemen en ander klein vuurwerk gaan staan.

Omdat de hitte nergens naartoe kan en schoenzolen vaak niet stevig genoeg zijn, lopen de kinderen het risico op ernstig voetletsel, waarschuwen artsen. "Zij lopen derdegraads brandwonden op waarbij zelfs een operatie nodig is voor een goed herstel", zegt Annebeth de Vries, chirurg bij het kinderbrandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis.

Ook belandt het kindervuurwerk soms in capuchons van kinderen. De brandwondenstichting roept kinderen die het vuurwerk afsteken op geen capuchon te dragen, die af te ritsen of weg te stoppen.

De komende weken voert de stichting vooral via Facebook en Twitter campagne onder het motto Geen Kinderspel.