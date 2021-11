Toch weer een landelijk vuurwerkverbod

Er komt dit jaar opnieuw een landelijk vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. De druk op de ziekenhuizen is door corona hoog, daar moeten geen honderden vuurwerkslachtoffers bovenop komen, vindt het demissionaire kabinet. Gisteren meldden ingewijden dat er geen verbod zou komen.

Vorig jaar gold ook een landelijk vuurwerkverbod in verband met corona. Daardoor gebeurden er veel minder ongelukken . Er meldden zich 108 mensen met letsel in de ziekenhuizen en 275 bij de huisartsenposten. Het gemiddelde aantal gewonden in andere jaren was ruim duizend.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben het kabinet deze week in een brandbrief gevraagd om ook dit jaar een verbod in te stellen op de verkoop en het afsteken van vuurwerk.

De ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zeiden vanmorgen voor aanvang van de ministerraad al dat ze de signalen van de burgemeesters heel serieus nemen. Minister De Jonge (Volksgezondheid) voegde daaraan toe dat "de rek in de zorg er totaal uit is".

Gisteren leek het erop dat er dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod zou komen, omdat gemeenten de mogelijkheid hebben om zelf maatregelen te nemen. Maar het kabinet is dus toch overstag gegaan.