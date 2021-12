Vlammenzee door autobranden in Utrechtse wijk Overvecht

Op een parkeerplaats in de Utrechtse wijk Overvecht zijn vannacht negen auto's in brand gevlogen. Omwonenden zagen rond 05.00 uur een vlammenzee bij hun flat en alarmeerden de brandweer, meldt RTV Utrecht.

Zeven auto's brandden helemaal uit, twee raakten beschadigd. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling: een buurtbewoner zegt dat de brandweer waarschuwde om ramen en deuren te sluiten.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De auto's stonden naast elkaar geparkeerd, dus mogelijk is het vuur overgeslagen. De schade bedraagt vele tienduizenden euro's.

Weer raak in Veen

In Veen zijn gisteravond twee auto's uitgebrand. Volgens Omroep Brabant staat vast dat die in brand zijn gestoken. In het Brabantse dorp verzamelen zich in deze tijd van het jaar vrijwel elke avond jongeren op een kruising in het centrum. Ze nemen kratten bier en sloopauto's mee en spelen een kat-een-muis spel met de politie.

Vorig jaar kondigde de burgemeester een noodverordening af in Veen. Mensen die niets te zoeken hadden in het dorp werden door de politie weggestuurd.

De brandweer had de handen gisteravond vol aan de twee autobranden. Toen een van de auto's was geblust werd die korte tijd later met veel benzine opnieuw in brand gestoken. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.