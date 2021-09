Noodbevel afgekondigd in Ede na nacht met twintig autobranden

In een klein deel van Ede geldt vanaf vanavond 20.00 uur een noodbevel, na de autobranden van afgelopen nacht. De gemeente hoopt dat daarmee de rust terugkeert in de wijk Veldhuizen en dat er niet weer auto's in brand worden gestoken.

In het noodbevel staat dat iedereen die de openbare orde verstoort of wil verstoren, het gebied onmiddellijk moet verlaten, schrijft Omroep Gelderland. Wie in het gebied woont, dient onmiddellijk huiswaarts te keren. Naast het noodbevel is er ook meer cameratoezicht in de wijk.

De burgemeester zegt dat hij zich er bewust van is dat een noodbevel een zwaar middel is. Hij wijst erop dat het de afgelopen tijd rustig was in Veldhuizen, dat eerder bekend stond als een probleemwijk. Hij heeft geen idee wat de daders heeft bezield.

Twintig autobranden is absurd

"Het is een bittere pil voor iedereen. Ik hoop dat de daders zo snel mogelijk worden gepakt", zei hij eerder vandaag. "Twintig autobranden is natuurlijk absurd."

Volgens de brandweer waren de branden op zes plekken in Ede. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft voor zover bekend ook nog geen verdachten in beeld.

Het noodbevel geldt tot morgenochtend 07.00 uur. Morgen wordt gekeken of de maatregel wordt verlengd.