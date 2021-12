In 2021 opnieuw fors minder files vanwege coronacrisis

De drukste maand op de wegen was dit jaar oktober. Opvallend was volgens de ANWB de terugkeer van de ochtendspits na het vervallen van het dringende thuiswerkadvies in september.

De meeste files stonden dit jaar in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. In de top tien van drukste wegen staat de A27 tussen Lexmond en Werkendam op de eerste plek. De A27 had extra files te verduren door de afsluiting van de A12 wegens werkzaamheden tussen Woerden en Nieuwerbrug. De A27 werd daardoor gebruikt als omleidingsroute richting Den Haag.