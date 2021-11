Ochtendspits rustiger na nieuwe coronamaatregelen

Vanaf vandaag geldt weer het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Het is een van de coronamaatregelen die het demissionaire kabinet vrijdag bekendmaakte. Op de eerste werkdag na dat advies is het in de spits inderdaad rustiger op de weg.

"Er is inderdaad een effect van het thuiswerkadvies te merken, al is het nog wel vroeg", zei Jolanda van der Velden van de ANWB rond 07.30 uur. Er stond toen zo'n 58 kilometer file. "Dat is minder dan de afgelopen maandagen."

Rond 08.30 uur was de filelengte volgens de ANWB afgenomen tot 19 kilometer. Ter vergelijking: ruim een maand geleden, op woensdag 6 oktober, werd nog de drukste ochtendspits van het jaar gemeten. Toen stond er op het hoogtepunt 554 kilometer file.

Op 2 november kwam het demissionaire kabinet al met het dringende advies om voor de helft van de tijd thuis aan de slag te gaan. Vanwege de oplopende coronacijfers werd dat aangescherpt. Nu is het weer de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk thuiswerkt, als dat kan.

Rijkswaterstaat stelde gisteren te verwachten dat de spitsen een stuk rustiger zouden verlopen naar aanleiding van de persconferentie. Er werd zelfs rekening gehouden met (vrijwel) geen spits deze ochtend.