Meer thuiswerken, minder files; is die verbreding van de weg dan wel nodig?

Een aantal grote infrastructuurprojecten is wellicht niet meer nodig. Als werknemers (deels) thuis blijven werken, kan dat grote gevolgen hebben voor de infrastructuur, want meer thuiswerken leidt tot minder files. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport over thuiswerken, wonen en mobiliteit.

Een kleine teruggang van het aantal gereden kilometers kan al leiden tot het afnemen van files. Tijdens lockdowns leidden 20 procent minder autokilometers tot zo'n 70 procent minder file. Edwin Buitelaar, hoofdauteur van het PBL-rapport: "Woon-werkverkeer is meestal tijdens de spits. Daarom is er een groot effect op files. Dat is interessant voor ons mobiliteitssysteem, dat is afgestemd op piekbelasting."

Het hoofdwegen- en spoornet is in Nederland zo'n beetje af, volgens Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, die naar hetzelfde onderwerp onderzoek heeft gedaan. "We hebben geen ontbrekende schakels meer. Het gros van de infrastructuuruitbreidingen is daarom gericht op het verminderen van congestie; het vergroten van bestaande verbindingen."

Terugvallen in oude patronen

Daarom stelt het PBL dat het verstandig kan zijn om sommige grote projecten te heroverwegen. Buitelaar: "Je kan je afvragen of projecten die alleen rendabel zijn bij een grote mobiliteitsgroei dan nog nodig zijn. Of in een afgeslankte vorm of op een later moment."

Van Wee is het daar mee eens. "Het rendement van het reduceren van fileleed gaat omlaag. Ik zou zeggen: overweeg of je besluiten later kan nemen, zodat je eerst kan kijken wat de blijvende gedragsveranderingen van thuiswerken zijn. Afhankelijk daarvan kan je kijken of infrastructuuruitbreidingen nog steeds nodig zijn, eventueel in een later stadium, of in afgeslankte vorm, of niet meer. Infrastructuur is gruwelijk duur. Wacht eerst maar een poosje."

De noodzaak van uitbreidingen hangt dus wel af van hoe thuiswerken zich gaat ontwikkelen. Dat is volgens het PBL nog niet zeker. Het bureau adviseert daarom thuiswerken te stimuleren. Buitelaar: "We moeten haast maken als we de voordelen van thuiswerken, zoals het beter combineren van werk en privé, minder reistijd en files, vast willen houden. Anders vallen mensen weer snel in oude patronen."