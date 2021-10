A12 weer open na afsluiting van 1,5 week: 'Er ligt weer een mooi wegdek'

De A12 is weer geopend na een afsluiting van ruim een week tussen knooppunt Oudenrijn en Nieuwerbrug. De drukke verkeersader ging vorige week maandagavond dicht vanwege groot onderhoud en was tot 05.00 uur vanochtend afgesloten.

Ondanks de soms grote drukte op de alternatieve routes de afgelopen anderhalve week is Rijkswaterstaat tevreden over de afsluiting. "Het was een intensief traject, maar er ligt weer een mooi en strak wegdek", zegt een woordvoerder.

In sommige dorpen was de overlast echter groot. Benschop werd bijvoorbeeld na verloop van tijd afgesloten voor niet-bestemmingsverkeer. "De eerste ochtendspits ging het nog goed, maar bij de eerste avondspits was er al meer dan een half uur vertraging", zegt wethouder Gerrit Spelt tegen RTV Utrecht.

"Benschop is voor een groot gedeelte 30-kilometergebied. Met de enorme verkeerstoeloop kwam het helemaal vast te staan", aldus Spelt. "Ook omdat automobilisten elkaar geen voorrang wilden geven. Het heeft met name in het begin voor een hoop irritatie gezorgd." Daarna werd het dorp dus afgesloten voor al het verkeer dat het dorp als sluiproute gebruikte.

Niet in de zomer

De werkzaamheden in de zomer uitvoeren, was uiteindelijk geen optie, vertelt Rijkswaterstaat. "Eigenlijk hadden we het gepland in de derde week van augustus, toen waren de scholen nog vrij. Alleen zijn wij niet de enigen die erover gaan. We kwamen er bijvoorbeeld achter in gesprekken met Woerden dat zij flink grote evenementen hadden gepland."

"Bovendien waren er werkzaamheden op de N228. Dat alles had ook weer zijn effect op hoe de Veiligheidsregio erin stond: brandweer en politie moeten tenslotte ook snel ergens heen kunnen. En voor de veiligheid van ons personeel was volledig afsluiten in plaats van losse rijstroken toch de beste optie bij zo'n grote operatie."

'Juiste keuze'

Ook wethouder Spelt is ondanks de problemen aan het begin uiteindelijk tevreden over het verloop. "Het is altijd een beetje gevaarlijk om er te uitgesproken over te zijn; ik heb er zelf immers geen hinder van ondervonden. Maar ik vond het eerlijk gezegd meevallen. De keuze voor een korte klap is denk ik de juiste geweest. Dit was een paar dagen heel heftig, maar nu is het hopelijk voorlopig weer even klaar."

Op de A12 zijn tijdens de werkzaamheden onder meer reparaties uitgevoerd aan viaducten en defecte verlichting. Tussen Woerden en Reeuwijk is versleten asfalt vervangen door 'stil' zoab (zeer open asfaltbeton) en zijn pechhavens, bermen en vangrails opgehoogd tot de hoogte van het nieuwe wegdek.