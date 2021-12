Poolse president spreekt veto uit over omstreden mediawet

In de senaat werd de omstreden wet in september nog verworpen, nadat de Tweede Kamer, de Sejm, het voorstel al had goedgekeurd. Door de blokkade in de senaat moest de Sejm zich nogmaals over de wetswijziging buigen. Dat gebeurde deze maand: een meerderheid van de parlementariërs stemde toen voor de wet, waardoor het bezwaar in de senaat werd overruled.

President Duda zei toen dat hij na bestudering van de wet zou besluiten of hij die zou tekenen of niet. In Polen heeft de president de bevoegdheid een veto uit te spreken over wetten. In 2017 deed Duda dat voor het eerst, bij twee wetten die volgens critici de rechtsstaat zouden uithollen.

De Sejm, waar regeringspartij PiS de meerderheid heeft, kan een presidentieel veto ongedaan maken als drie vijfde van de parlementariërs daarmee instemt.