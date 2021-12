Kremlin: in januari onderhandelingen tussen Rusland en de VS

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft bekendgemaakt dat Rusland en de VS in januari met elkaar in gesprek gaan over de lijst met veiligheidsgaranties die Rusland eerder deze maand op tafel heeft gelegd. Aan die gesprekken doen ook militaire deskundigen mee, zegt hij in een interview op de website van zijn ministerie. De gesprekken vinden plaats direct na het Russisch nieuwjaar. Dat valt op 10 januari.

Lavrov benadrukt dat de onderhandelingen tot een concreet resultaat moeten leiden en niet eeuwig mogen voortslepen, zoals in het verleden zou zijn gebeurd. President Poetin ging gisteren nog een stapje verder. Als de onderhandelingen mislukken, zullen we luisteren naar de voorstellen van onze militaire deskundigen, zei hij.

Het Kremlin eist dat de NAVO afstand neemt van Oekraïne en vrijwel al zijn troepen en wapens terugtrekt uit Centraal- en Oost-Europese lidstaten als Polen, Hongarije en Tsjechië. De NAVO verklaarde onlangs bereid te zijn tot een dialoog met Rusland.

Spanningen

De spanning tussen Rusland en de NAVO is de afgelopen maand hoog opgelopen door de opbouw van Russische troepen aan de grens met Oekraïne. Dat is geen NAVO-land, maar de VS en andere NAVO-landen hebben Rusland gewaarschuwd dat het niet tot een invasie moet overgaan.

President Poetin zei donderdag dat de NAVO zich niet aan afspraken houdt. "In de jaren 90 is ons beloofd dat er nog geen centimeter naar het oosten zou worden uitgebreid. En wat gebeurde er? We zijn bedrogen. Domweg bedrogen. Vijf keer is de NAVO uitgebreid."