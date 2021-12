Zo viert Nederland Kerst: met een zelftest aan het afhaalmenu, of in quarantaine

Bordje voor de slaapkamer

De zelftest is een positieve verandering ten opzichte van vorig jaar, maar de uitslag is niet altijd zoals gehoopt. Dat ondervond ook Esther Hemink (40): haar partner had lichte klachten en testte positief, een paar dagen voor Kerst. "We zagen het streepje verschijnen en werden meteen verdrietig. We realiseerden ons meteen wat dit zou betekenen voor de kerstplannen."

En die plannen van de familie waren dit jaar groots: een hotel, uitgebreid diner en glitterpakjes. Maar Kerst is nu vooral "een heel gedoe", vertelt Hemink. "Mijn man zit in isolatie in onze slaapkamer, mijn dochter zit in een appartement in de tuin en ik logeer bij mijn zoon op de slaapkamer."

Het gezin probeert desondanks een beetje Kerst te vieren. Hemink heeft een kleine kerstboom opgetuigd voor in de kamer van haar man, en schoof vanavond een bordje voor zijn deur. "We balen, maar deze Kerst gaan we nooit vergeten. Hij gaat de boeken in."

Een bordje voor de kamer van de man van Hemink: