Een kerstbrood voor eenzame zeelieden op de Noordzee

Reddingsmaatschappij KNRM vaart dezer dagen uit met kerstbroden. De zoete attentie wordt afgeleverd bij de bemanningen van vrachtschepen, die soms maanden ver van huis zijn.

"Het is de derde Kerst dat de KNRM-vrijwilligers in IJmuiden zeelieden met een kerstbrood verrassen", zegt Martijn Bustin van de KNRM bij NH Nieuws.

Bustin wijst erop dat het meestal geen goed teken is als een reddingsboot komt aanvaren. "Daarom leek het ons leuk om nu eens een keer langszij te komen met iets leuks, een kerstgeschenk in dit geval."

Dichte mist

"We gebruiken de actie ook om te oefenen, we gaan natuurlijk niet zomaar heen en weer", vervolgt hij. Toen de redders vorig weekend de eerste kerstbroden gingen brengen, hing er dichte mist op de Noordzee. "Dan oefenen we het varen op de radar en het langszij komen én daar dan ook lang genoeg blijven stilliggen", zegt Bustin.

Als de redders hun komst per boordradio aankondigen, merken ze soms ook wantrouwen. "Je moet je voorstellen dat de bemanning op zo'n schip voorzichtig is", stelt Bustin. "Ze varen niet alleen op de Noordzee maar ook op zeeën waar ze soms te maken hebben met piraterij. Je moet dus goed duidelijk maken wat je komt doen."

Tien schepen voor anker

Voor de kust van IJmuiden liggen deze week ten minste tien schepen voor anker, soms al maandenlang. Ze wachten op lading of een plek in de haven. Op ieder schip is voor alle zekerheid een kleine bemanning paraat.

"Je hebt een slaapkamertje. Je hebt een eetkamer en een rookhok. Dat is je leefruimte", zegt havendominee Leon Rasser. Hij werkt normaal in het Zeemanshuis in de Amsterdamse haven, maar dat is nu dicht omdat zeelieden wegens corona niet van het schip af mogen. Dat veroorzaakt spanningen aan boord. "Het is een sociale tijdbom, of dat kan het worden, aan boord van zo'n schip. Dat gebeurt altijd al, maar nu nog meer.