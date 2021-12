Ramen open tijdens het kerstmenu

Vooral tijdens het kerstdiner of de borrel is het belangrijk dat er genoeg frisse lucht binnenkomt. Het is belangrijk dat er aan twee kanten van een huis of flat wordt geventileerd zegt Boerstra. ''Dat heeft met de wind te maken. Er staat altijd wel op één van de twee gevels winddruk. Als je dan zorgt dat aan beide kanten luchtroosters geopend zijn of twee ramen op een flinke kier dan maakt het niet uit waar de wind vandaan komt, dan is er altijd goede doortocht. Als je je raam maar aan één kant open zet en er staat daar dan geen wind dan gebeurt er niet zoveel.'' Mocht je huis beschikken over mechanische ventilatie is het ook zeker raadzaam om die aan te laten staan zolang er veel bezoekers zijn.

Kersttrui

Echt lekker behaaglijk zijn geopende ramen natuurlijk niet, maar dat moet maar even stelt Boerstra. ''Dan zal er een plekje zijn op de bank zijn waar het tocht, dan zet je oma daar maar niet neer. Kinderen hebben er vaak niet zo'n last van, die zijn het vaak wel gewend in klaslokalen. Of trek een kersttrui aan.''