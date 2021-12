Rechter: Nederland niet verplicht om Afghanen sneller te evacueren

Nederland hoeft niet alles in het werk te stellen om vier Afghaanse gezinnen binnen twee weken uit Kabul te evacueren. Dat stelt de bestuursrechter in een zaak die de gezinnen hadden aangespannen tegen de Nederlandse staat. Volgens de rechter heeft Nederland nooit een officieel besluit genomen om de families te evacueren en kunnen ze daar dus geen rechten aan ontlenen.

De gezinnen zeggen dat Nederland hen de afgelopen maanden beloofde dat ze voor evacuatie in aanmerking komen, maar dat ze na die belofte weinig meer van de Nederlandse staat vernamen. Ze beroepen zich onder meer op de motie-Belhaj, waarin de Tweede Kamer de regering opdroeg om zo snel mogelijk tolken en ander personeel dat in het verleden voor Nederland heeft gewerkt te evacueren.

Geen rechtsmacht

Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Hij wijst erop dat Nederland geen rechtsmacht heeft in Afghanistan en dat evacuatie daardoor lastig is. "De Nederlandse staat heeft daarbij grote beleids- en beoordelingsvrijheid, omdat dit soort hulp en bijstand vaak geboden moet worden in onveilige situaties ter plaatse."

De families spanden twee zaken tegelijkertijd aan. Eén bij de bestuursrechter, die vandaag uitspraak deed, en een kort geding bij de civiele rechter dat in januari zal dienen.