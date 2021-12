Bewakers Nederlandse ambassade Kabul voelen zich verraden

De beveiligers hebben allemaal e-mails gestuurd naar het crisisteam van Buitenlandse Zaken in Kabul, maar nooit antwoord gekregen. Inmiddels weten ze dat hun evacuatie is ontzegd. "Of ze hebben gelogen ik weet het niet", zegt de Engelstalige bewaker, zichtbaar boos en teleurgesteld.

Ondertussen zitten ook achtergebleven tolken en hun gezinsleden nog steeds in onzekerheid. "Ik heb regelmatig contact met Buitenlandse Zaken", vertelt een van hen, vanuit zijn huiskamer in Kabul. Hij raakte tijdens een evacuatiepoging in augustus zijn paspoort kwijt. "Ze hebben me gezegd een kopie van mijn paspoort paraat te houden." Maar hoe en wanneer hij het land uit kan worden geholpen, is hem niet duidelijk.

'Als een gevangenis'

Af en toe kunnen enkele tientallen mensen vertrekken met speciale vluchten, zoals begin december. Toen werden 4 Nederlanders en 56 Afghanen met een band met Nederland geëvacueerd in een vlucht die Frankrijk samen met Qatar had georganiseerd.

Van de 330 tolken en gezinsleden die in oktober nog in Afghanistan zaten, zijn er nu nog 160 over. Daarnaast wachten enkele gezinnen hun evacuatie af in buurlanden Pakistan en Iran en zijn er mogelijk nog honderden andere Afghanen die vanwege bijvoorbeeld hun werk bij hulporganisaties naar Nederland mogen komen. Van deze mensen worden hun documenten nog getoetst.

De tolk heeft alle vertrouwen dat hij nog geëvacueerd gaat worden. "Ik vertrouw het Nederlandse leger, want in Uruzgan was het niet veilig, en we hebben hen daar geholpen", zegt hij. Hij werkte zo'n drie jaar voor het Nederlandse leger in het district Deh Rahwod in Uruzgan; het Nederlandse leger was daar tussen 2006 en 2010 actief. Ondertussen wordt het leven voor hem, zijn vrouw en pasgeboren zoontje in Kabul wel steeds moeilijker.

"Er is geen werk, geen geld", zegt hij. "Ik kan geen baan nemen in deze overheid. De Taliban zal mij mogelijk wat aandoen, als ik word herkend. Ik blijf alleen maar binnen. Als ik naar buiten ga, draag ik een pet en zonnebril om niet herkend te worden. Het is onmogelijk om hier lang te blijven. Het is hier als een gevangenis."