Economie Afghanistan is ingestort, en dus lijdt bijna iedereen honger

"Onze lokale medewerkers, die al jaren in Afghanistan werken, zeggen dat het nooit zo erg is geweest als nu", vertelt Necephor Mghendi, het hoofd van het Internationale Rode Kruis in Afghanistan. "Mensen waren al getroffen door het jarenlange conflict, een zware droogte dit jaar en de pandemie. Maar nu zijn veel meer mensen helemaal zonder steun, en afhankelijk van voedselhulp. Ook Afghanen in het buitenland kunnen hun familie hier nu geen geld meer sturen."

Mghendi vertelt dat medewerkers in meerdere provincies een stijging zien in het aantal ondervoede kinderen. Maar het Rode Kruis in Afghanistan krijgt nu ook minder donaties.

"Met IFRC hebben we een bescheiden oproep gedaan voor 36 miljoen Zwitserse Franc (34,5 miljoen euro), maar daar hebben we maar 15 procent van kunnen inzamelen, en dat hebben we allemaal al besteed. Donoren steunen Afghanistan nu niet of willen voorwaarden verbinden aan steun. Maar humanitaire steun zou aan iedereen moeten verstrekt, en gescheiden moeten worden van politiek."

'Hulporganisaties kunnen de staat niet vervangen'

Ook Abdul Rahman Habib, persvoorlichter van het ministerie van Economie, zegt dit. "De VS en andere westerse landen zijn bezig met politiek. Maar dit zijn humanitaire kwesties."

Vorige week werd aangekondigd dat de Wereldbank dit jaar nog 280 miljoen dollar (247 miljoen euro) uit het wederopbouwfonds voor Afghanistan overmaakt. Dit geld gaat naar het WFP en UNICEF, beide van de VN, en is bedoeld voor voedsel en medische hulp.

Het is niet genoeg, zegt Mghendi van het Rode Kruis. "Wij als hulporganisaties kunnen de staat niet vervangen. We moeten manieren vinden om met de staat samen te werken, ongeacht de politiek. We moeten ons gezamenlijk inspannen om ervoor te zorgen dat de staat basisdiensten kan gaan leveren. En daarvoor moeten ze toegang tot hun geld kunnen krijgen."

Ghulam Muhauddin, de oud-helikopterpiloot, loopt weg bij de voedseldistributie met een kruiwagen vol bloem, linzen, olie en zout. Hij deelt zijn e-mailadres, en vraagt wat zoveel Afghanen vragen. "Kun je ons helpen? We hebben hier geen leven meer."