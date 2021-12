VN: Taliban moorden, zetten kindsoldaten in en sluiten mensen willekeurig op

Sinds de Taliban in Afghanistan de macht hebben overgenomen, hebben ze ruim honderd militairen, strijders en burgers om het leven gebracht. Ook maken de nieuwe machthebbers zich schuldig aan het rekruteren van kindsoldaten en schenden ze de rechten van vrouwen, zeggen de Verenigde Naties.

Volgens de Ondercommissaris voor de Mensenrechten van de VN zijn bovendien ten minste vijftig vermoedelijke leden gedood van een lokale tak van terreurgroep IS, die in Afghanistan lijnrecht tegenover de Taliban staat. Zij zijn opgehangen of onthoofd, zegt Nada Nashif tegen de VN-Mensenrechtenraad.

Verder zijn in het land de afgelopen maanden zeker acht activisten en twee journalisten om het leven gebracht en heeft de VN 59 gevallen gedocumenteerd van mensen die zonder vorm van proces zijn vastgezet. Ook is er sprake van verdwijningen. "De veiligheid van Afghaanse rechters, aanklagers en advocaten, vooral van vrouwen, is een bron van grote zorg", zegt Nashif.

"Met de inname van Kabul door de Taliban wordt de vooruitgang van de afgelopen twintig jaar helemaal teruggedraaid", zegt Nasir Ahmad Andisha, de ambassadeur van de vorige Afghaanse regering, die door de VN nog altijd als vertegenwoordiger van zijn land wordt gezien. "Ze begaan straffeloos allerlei misdrijven, zonder dat dat op enige manier wordt vastgelegd."