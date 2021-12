Toch geen 60 Nederlanders aan boord evacuatievlucht, maar vooral Afghaanse evacués

In de groep die de afgelopen dagen per vliegtuig vanuit Afghanistan is geëvacueerd, zitten minder Nederlanders dan eerder werd gedacht. Er waren ook niet-Nederlanders onder die een band hebben met ons land. Gisteren kwam via persbureaus naar buiten dat Frankrijk en Qatar met een door de Fransen gecharterd toestel 300 mensen naar Qatar hebben gebracht, onder wie 60 Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigde dat.

Het ministerie nuanceert dat bericht nu: aan boord waren 56 mensen die een 'directe link' met Nederland hebben. Onder hen waren 4 Nederlanders met hun kerngezinnen en de rest bestond uit mensen met een Afghaans paspoort. Bij de laatste groep gaat het onder anderen om tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt en mensen die op een andere manier de Nederlandse overheid hebben bijgestaan. Zij lopen extra gevaar sinds de machtsovername door de Taliban.

Deze week kwam Human Rights Watch nog met een rapport naar buiten, waarin staat dat medewerkers van het voormalige Afghaanse bewind zijn verdwenen of standrechtelijke geëxecuteerd.

Tweede vliegtuig met 11 Afghanen

Donderdag was er nog een tweede vlucht. Die was georganiseerd door Qatar. Een militair vliegtuig ging naar Afghanistan met hulpgoederen en nam op de terugweg naar Qatar ook elf Afghanen mee die een directe band hebben met Nederland.

Het is de bedoeling dat zowel de groep van 56 als die van 11 binnenkort naar Nederland wordt gebracht.