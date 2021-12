Franse evacuatievlucht uit Afghanistan, 60 Nederlanders aan boord

Frankrijk en Qatar hebben vrijdag gezamenlijk een evacuatievlucht uitgevoerd vanuit Afghanistan. Dat meldt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Fransen zeggen ruim 300 mensen geëvacueerd te hebben. Onder hen zijn 258 Afghanen, ongeveer 60 Nederlanders en 11 Fransen en hun familieleden en bekenden van de evacuees. Het vliegtuig vloog van de Afghaanse hoofdstad Kabul naar Doha in Qatar.

De evacuees zijn mensen die gevaar liepen in Afghanistan vanwege hun werkzaamheden. Het gaat onder meer om voormalig civiele medewerkers van de Franse strijdkrachten en om journalisten. Zij worden volgende week naar Frankrijk gevlogen.

Er zijn de afgelopen weken meer dan 300 Afghanen namens Nederland geëvacueerd via de zogeheten Doha-route, van de ongeveer 2000 op de evacuatielijst. Volgens Marjan Kamstra, de Nederlandse ambassadeur in Qatar, wordt de evacuatie vaak bemoeilijkt doordat mensen die ervoor in aanmerking komen of hun familieleden geen reisdocument hebben.