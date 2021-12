Afghaanse evacués in Qatar zijn 'heel emotioneel en dankbaar'

De 300 Afghaanse evacués die afgelopen week aankwamen in Qatar, wachten in een compound bij hoofdstad Doha tot ze kunnen doorreizen naar hun eindbestemmingen. Voor zo'n zestig van hen is dat Nederland. Na hun vlucht van het Talibanregime zijn ze opgelucht dat ze nu in veiligheid zijn. Ze kunnen in Doha even op adem komen.

De compound is gebouwd voor het WK voetbal van komend jaar en ligt op een rustige plek aan de rand van de stad. De evacués verblijven in aparte huizen met keukens en meerdere slaapkamers. Er is een speeltuin, een voetbalveld, een winkel en een soort cultureel centrumpje.

De meest verschrikkelijke verhalen worden verteld over hoe het is geweest onder de Taliban. Mensen zijn ongelooflijk emotioneel, huilen snel en hebben echt alles moeten achterlaten. Ze zijn ontzettend dankbaar dat ze hier nu zijn.

Veel te verwerken

Bijvoorbeeld Najla, die met haar drie kinderen is gevlucht. Haar man werd door de Taliban vermoord omdat hij voor buitenlanders had gewerkt. Van hem had ze goede verhalen over Nederland gehoord en Najla hoopt er met haar kinderen naartoe te kunnen.

"Toen ik hier kwam, was ik daar heel blij om vanwege het leven van mijn drie kinderen", vertelt Najla: