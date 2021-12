Twee ex-leden Jehovah's Getuigen doen aangifte wegens uitsluitingsbeleid

Zeker twee ex-leden van Jehova's Getuigen hebben in Tilburg en Arnhem aangifte gedaan tegen het uitsluitingsbeleid van de geloofsgemeenschap, meldt het radioprogramma Pointer. Volgens het programma zijn het de eerste aangiften in Nederland tegen het beleid.

De twee zijn onderdeel van het Dutch Committee Against JW's Shunning (uitsluiting), waarin oud-leden zijn verenigd. Ook andere oud-leden zouden overwegen om aangifte te doen. Eerder kreeg een groep Belgische ex-leden al al gelijk van de rechter. Daar moesten de Jehaova's Getuigen 96.000 euro boete betalen wegens aanzetten tot discriminatie en haat tegen oud-leden.

Ook de Nederlandse oud-leden zeggen dat ze veel last hebben van het zogenoemde 'shunning' en dat ze "sociaal zijn doodverklaard". Zo stellen ze dat familieleden geen contact meer mogen hebben met hen.

Juridische strijd

Vorig jaar was het kerkgenootschap ook al verwikkeld in een juridische strijd: toen wilde het bestuur de overheid dwingen een rapport over seksueel geweld binnen de Jehohva's Getuigen te verwijderen. Deze zaak verloren zij.

Eind januari vorig jaar bleek uit dat onderzoeksrapport dat Jehovagetuigen die binnen de geloofsgemeenschap te maken kregen met seksueel misbruik meestal geen aangifte doen bij de politie en overwegend negatief zijn over de interne afhandeling van het misbruik.