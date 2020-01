Misbruikte Jehovah's Getuigen oordelen hard over interne afhandeling

Leden van Jehovah's Getuigen die binnen de geloofsgemeenschap te maken kregen met seksueel misbruik, doen meestal geen aangifte bij de politie en zijn overwegend negatief over de interne afhandeling van het misbruik. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de aangiftebereidheid van de misbruikslachtoffers binnen Jehovah's Getuigen.

In totaal hebben 751 mensen zich gemeld bij de onderzoekers, 292 met persoonlijke ervaringen en 459 met meldingen van misbruik dat een ander overkwam. Slechts een kwart van hen heeft uiteindelijk aangifte bij de politie gedaan.

Degenen die het seksueel misbruik alleen meldden aan ouders of ouderlingen binnen de gemeenschap, geven aan de afhandeling gemiddeld als rapportcijfer een 3,3, schrijven de onderzoekers. Minister Dekker van Justitie vindt het beeld dat in het rapport wordt geschetst "uitermate zorgelijk".

De onderzoekers adviseren de regering onder meer de Jehovah's Getuigen, maar ook andere organisaties wettelijk te verplichten om naar de politie te gaan met verdenkingen of meldingen van seksueel misbruik.

Rechter gelastte openbaarmaking

Eerder vanmiddag oordeelde de Utrechtse rechtbank dat het rapport openbaar mocht worden gemaakt. Met die beslissing verwierp de rechter het verzoek van de geloofsgemeenschap om het onderzoeksrapport niet te publiceren.

Jehovah's Getuigen laat in een reactie weten dat de gemeenschap zich al jaren ontfermt over de slachtoffers en hun pastorale zorg geeft. Het rapport is "discriminerend", aldus de Jehovah's Getuigen, omdat het zich alleen richt op één organisatie en voorbijgaat aan andere geloofsgemeenschappen.