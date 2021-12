Wekdienst 23/12: Uitspraak in zaak rond dood Lotte (14) • Wordt PSV winterkampioen?

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechtbank in Almelo doet uitspraak in de zaak rond de dood van het 14-jarige meisje Lotte, op 10 januari van dit jaar. De verdachten zijn twee broers die onafhankelijk van elkaar een relatie hadden met Lotte.

De Russische president Poetin geeft zijn jaarlijkse grote persconferentie. Daarbij zal het zeker over de spanning rond Oekraïne en gasleveringen aan Europa gaan.

In de Eredivisie staan nog twee duels op het programma voor de winterstop. PSV speelt thuis tegen Go Ahead Eagles (18.45 uur) en is bij winst winterkampioen. Later op de avond speelt Sparta nog tegen RKC Waalwijk (21.00 uur). Je kunt beide duels volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond lopen een groter risico om in geldproblemen te komen, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vastgesteld in een onderzoek. Hun onderwijsniveau is gemiddeld lager, ze verdienen doorgaans minder en hebben minder vaak een vast contract.

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond vinden het Nederlandse financiële systeem complex, omdat eenvoudige informatie over financiële producten ontbreekt of moeilijk vindbaar is. Ook is er sprake van een taalbarrière.

"Meer aandacht voor de financiële kwetsbaarheid van vooral Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond lijkt geboden", schrijft de AFM.

Ander nieuws uit de nacht:

'Bij omikron minder snel in het ziekenhuis, maar besmettelijkheid blijft zorgelijk': Volgens een lopend onderzoek van Imperial College is de kans zo'n 45 procent kleiner om minimaal een dag opgenomen te worden in een ziekenhuis. Wat dat betekent voor de belasting van de zorg is nog onduidelijk, omdat de variant wel besmettelijker is dan de deltavariant.

Reclame Code Commissie: anti-vuurwerkreclame Achmea is misleidend: De zaak was door Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond aangespannen. De belangenvereniging sprak van een "feitenvrije lastercampagne" die zou zijn gericht op de vuurwerktraditie. In het reclamefilmpje, dat is opgezet als nieuwsbulletin, wordt een aantal cijfers over vuurwerkslachtoffers en vuurwerkschade opgesomd.

Beeld voor slachtoffers bloedbad Tiananmenplein weggehaald in Hongkong: Het beeld met de titel 'Pillar of Shame' bestaat uit vijftig op elkaar gestapelde gemartelde lichamen en gekwelde gezichten. Een Deense kunstenaar maakte dat om de dode studenten op het Plein van de Hemelse Vrede bij het protest in 1989 te herdenken. Schattingen over het aantal doden lopen uiteen van een een paar honderd tot vele duizenden.

Acteur James Franco geeft seks met studentes toe in #MeToo-zaak: De vrouwen studeerden aan Franco's acteerschool. Twee vrouwen spanden in 2019 een rechtszaak aan wegens seksueel misbruik. Franco zegt nu in een Amerikaanse podcast dat hij als docent inderdaad seks heeft gehad met enkele studentes. Eerder dit jaar werd in de #MeToo-zaak een schikking getroffen voor 2,2 miljoen dollar.

En dan nog even dit:

Bij het NOS NOC*NSF Sportgala waren gisteravond ook emotionele momenten. Zo kreeg Bibian Mentel postuum de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs; Richard Krajicek overhandigde de prijs aan Mentels man Edwin Spee en haar zoon Julian. En er waren tranen bij Epke Zonderland, bij het zien van zijn eigen zoontje aan de rekstok: