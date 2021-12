Beeld voor slachtoffers bloedbad Tiananmenplein weggehaald in Hongkong

In Hongkong is een monument ter nagedachtenis van het bloedbad op het Tiananmenplein in Peking van 1989 weggehaald. Rond het acht meter hoge beeld dat bij de Universiteit van Hongkong staat, werden eerst barrières neergezet. Daarna hoorden omstanders boor- en hamergeluiden en werd het beeld ingepakt en weggesleept.

Het beeld met de titel 'Pillar of Shame' bestaat uit vijftig op elkaar gestapelde gemartelde lichamen en gekwelde gezichten. De Deense kunstenaar Jens Galschiot maakte dat in 1997 om de dode studenten op het Plein van de Hemelse Vrede te herdenken. Schattingen over het aantal doden lopen uiteen van een een paar honderd tot vele duizenden.

Volgens de universiteit is er nooit toestemming gegeven om het beeld op de campus neer te zetten en heeft het bestuur het recht om het te verwijderen. De universiteit zegt te hebben vernomen dat het laten staan van het standbeeld tot juridische problemen kan leiden.

Het herdenkteken zou naar de opslag gaan, maar Galschiot vreest dat het vernietigd wordt. Hij probeert het standbeeld terug te halen naar Denemarken, maar dat is tot dusver niet gelukt.