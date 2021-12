Historisch lage opkomst bij parlementsverkiezingen Hongkong

Bij de verkiezingen in Hongkong hebben nog nooit zo weinig mensen hun stem uitgebracht: net iets meer dan 30 procent van de stemgerechtigden is komen opdagen. De overwinning is zoals verwacht geboekt door kandidaten die trouw zijn aan China. Deze 'patriotten', zoals ze door Peking worden genoemd, krijgen vrijwel alle zetels in het parlement van de speciale bestuurlijke regio.

Dat kandidaten die zich achter Peking scharen zouden winnen, was op voorhand al duidelijk. Het parlement is uitgebreid van 70 naar 90 zetels, maar de kiezers konden slechts 20 volksvertegenwoordigers aanwijzen, die allemaal zijn goedgekeurd door een China-gezinde commissie. Van het handjevol verkiesbare kandidaten dat zichzelf 'gematigd' noemt, heeft er niet één een zetel gekregen.

De oppositie was kritisch over de gang van zaken. De grootste oppositiepartij, de Democratische Partij, deed niet mee voor het eerst sinds 1997. In dat jaar werd het bewind over de voormalige Britse kroonkolonie door Londen aan China overgedragen. Veel pro-democratische activisten zijn gevlucht, opgepakt of mochten niet meedoen aan de verkiezingen.

Gewelddadige demonstraties

China heeft een draconische veiligheidswet doorgevoerd in Hongkong op grond waarvan elke vorm van oppositie kan worden onderdrukt. Ook de kieswet is onder regie van Peking aangepast. China haalt de teugels aan onder druk van de protestbeweging in Hongkong, die zich sinds 2019 manifesteert met soms gewelddadig verlopen demonstraties.

De bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, wilde geen verklaring geven voor de lage opkomst. Ze wees erop dat er nog altijd 1,3 miljoen mensen hebben gestemd. "Je kunt niet zeggen dat het een verkiezing was die niet breed door de bevolking is gesteund."