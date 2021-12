Hongkong naar de stembus, maar veel te kiezen is er niet

"Er wordt een echte verkiezing gehouden", stelt Wong, gevraagd of hij dit, zoals veel andere Democraten, nepverkiezingen vindt. "Wel vind ik dat deze verkiezingen oneerlijk zijn, zonder enige vorm van democratie. Maar als we niet aan deze verkiezing meedoen, kunnen we helemaal niets doen."

Wong was één van de oprichters van de Democratische Partij, en zat eerder al eens in het miniparlement. In 2015 werd hij uit zijn partij gezet na een conflict over de politieke koers, Wong ging alleen verder. Of hij zichzelf beschouwt als patriot? "Ik beloop de middenweg. Ik vecht voor democratie, maar voer rationele discussies."

Amnestie

De verschillen tussen China en Hongkong mogen op de meeste vlakken vervagen, heen en weer reizen is sinds het uitbreken van corona vrijwel onmogelijk. Daarom spreken we Wong via Skype. Vanuit zijn kantoortje in Hung Hom laat hij de verkiezingsposter zien die hem de zetel moet brengen.

"We willen er bij de overheid op aandringen dat er amnestie komt voor Democraten en jonge mensen", refererend naar de golf aan arrestaties in de nasleep van de protesten van 2019 en, meer recentelijk, de Veiligheidswet. "We willen dat de overheid stopt met het gebruiken van die wet om elke vorm van oppositie mee aan te vallen."

