Reclame Code Commissie: anti-vuurwerkreclame Achmea is misleidend

De Reclame Code Commissie heeft verzekeraar Achmea op de vingers getikt vanwege een reclamefilmpje over het gevaar van vuurwerk en het jaarlijks aantal vuurwerkslachtoffers. De Commissie oordeelt dat het spotje misleidend is. De verzekeraar zou de commercial niet meer uit moeten zenden, luidt de aanbeveling.

De zaak was door Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond aangespannen. De belangenvereniging sprak van een "feitenvrije lastercampagne" die zou zijn gericht op de vuurwerktraditie.

Verdriet, nationale verontwaardiging en actie

In het reclamefilmpje, dat is opgezet als nieuwsbulletin, wordt een aantal cijfers over vuurwerkslachtoffers en vuurwerkschade opgesomd. De verzekeraar spreekt onder meer van 1200 mensen die gewond zijn geraakt door vuurwerk, onder wie bijna 400 kinderen. Ook zouden dik 500 mensen brandwonden hebben opgelopen en ruim 300 zwaar oogletsel.

Op elke dag van het jaar zou dit nieuws leiden tot "verdriet, nationale verontwaardiging en actie", stelt een voice-over. "Alleen op 31 december noemen we dit traditie", zo is te horen. De verzekeraar roept vervolgens op zelf geen vuurwerk af te steken, maar naar een vuurwerkshow te gaan.

Achmea wilde met het spotje mensen laten nadenken over de vuurwerktraditie in het algemeen en niet alleen de negatieve gevolgen van het zelf afsteken van vuurwerk belichten. Maar de commissie oordeelt dat de gemiddelde kijker die laatste boodschap er wel uit zal halen. De reclame is daarmee onduidelijk, vindt de commissie.

Bezwaar aantekenen

De reclame was de afgelopen weken op televisie en internet te zien. De vuurwerkbranche reageerde verontwaardigd op het spotje en stapte naar de Reclame Code Commissie. Sinds 23 november was de commercial al niet meer te zien, maar Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond zegt dat zijn klacht nog voor die datum aanhangig was gemaakt.

Achmea kan overigens nog bezwaar aantekenen tegen de uitspraak.