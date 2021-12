Coronavaccin van farmaceut Novavax goedgekeurd

Het coronavaccin van farmaceut Novavax is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Als de Europese Commissie dit advies overneemt is dit het vijfde vaccin tegen het virus dat mag worden gebruikt in de Europese Unie.

Bij de beoordeling van Nuvaxovid is in twee studies gekeken naar de werking van het vaccin, de bijwerkingen en de kwaliteit. Er zijn twee prikken van nodig, met drie weken ertussen. Zeven dagen na de tweede prik is de bescherming tegen ziekte maximaal. Aan beide studies hebben 45.000 mensen meegedaan.

Of het vaccin ook beschermt tegen de omikronvariant is nog niet duidelijk, dat wordt nu onderzocht door de fabrikant. Zo nodig wordt de samenstelling van het vaccin aangepast. De mogelijke bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van andere vaccins: pijn op de prikplek, vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, niet lekker voelen. De klachten gaan in de regel na een paar dagen over.