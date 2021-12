Dna-onderzoek wijst uit: vrouwtjeswolf 'GW2090f' heeft zich gevestigd in Drenthe

Een wolvin heeft zich officieel in Drenthe gevestigd, staat in de driemaandelijkse rapportage van BIJ12, de organisatie die provincies ondersteunt bij de uitvoering van het natuurbeleid. Het is de tweede wolf die zich vestigt in de provincie.

Wolvin GW2090f werd voor het eerst waargenomen in april. Dna van het dier werd in september en oktober ook gevonden op schapen die door de wolf gedood waren.

Het dier verblijft inmiddels langer dan zes maanden in Zuidwest-Drenthe, en dat betekent dat er sprake is van een vestiging. Vorig jaar september vestigde de eerste wolf zich in de provincie. Dit dier, een mannetjeswolf, is ondertussen weer vertrokken, meldt RTV Drenthe.

Elf wolven

Eind vorige maand is de vrouwtjeswolf mogelijk ook gespot op wildcamerabeelden. Ze was daar te zien met een andere mannetjeswolf, vermoedelijk GW2397m. De komende maanden moet blijken of de twee dieren een paar vormen, aldus BIJ12. Of dit het begin kan zijn van een roedel is ook nog niet duidelijk.

De mannetjeswolf GW2397m is nieuw in Drenthe. In de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober is dna van deze wolf veertien keer aangetroffen, ook buiten Drenthe. Dat gebeurde voornamelijk op basis van gedode schapen. BIJ12 kan niet met zekerheid zeggen waar het dier vandaan komt, maar vermoedt dat de wolf uit Duitsland komt.

Volgens BIJ12 zijn er sporen gevonden van elf verschillende wolven in Nederland. Die verblijven op de Veluwe, in Brabant en in Drenthe.

Van de wolvin op de Veluwe werden unieke beelden gemaakt door Natuurmonumenten: