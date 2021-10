Hoge Veluwe evacueert moeflons vanwege jagende wolf

Nationaal Park De Hoge Veluwe gaat moeflons evacueren om ze te beschermen tegen de wolf. Dat is nodig om de unieke diersoort te behouden, zegt parkbeheerder Jakob Leidekker tegen Omroep Gelderland. "We willen voorkomen dat de dieren worden uitgemoord door de wolf."

Medewerkers van Nationaal Park De Hoge Veluwe hebben de afgelopen weken tientallen kadavers van moeflons gevonden. De dieren worden gedood door een wolvin, die deze zomer door een gat in de omheining het park in kon komen.

Leidekker verwacht dat er nog meer moeflons zijn gedood dan tot nu toe bekend is, want niet alle dode moeflons worden teruggevonden.

Liever moeflon dan wolf

De dieren worden nu opgevangen achter een wolfwerend hek. "Daar zitten ze veilig en kunnen ze gewoon leven", zegt Leidekker. Een deel van de moeflons wordt overgeplaatst naar het buitenland, want het is niet mogelijk om alle dieren voor langere tijd binnen de afrastering te houden.

Volgens Leidekker vinden de medewerkers van Nationaal Park De Hoge Veluwe "het heel erg om dit te moeten doen". Hij is zelf ook liever de wolf kwijt dan de moeflon. "Maar omdat de wolf zwaar beschermd is, kunnen we er weinig tegen doen. Anders was het veel gemakkelijker geweest."

De parkbeheerder zegt in gesprek te zijn met de overheid om een oplossing te zoeken.

Onmisbare grazer

Voor de Hoge Veluwe is de verhuizing van de moeflons een aderlating, want het dier is belangrijk voor het natuurbehoud. "Doordat de dieren er grazen, voorkomen we dat de unieke heide- en zandgronden dichtgroeien. Als we alle moeflons weghalen, is het gebied over tien jaar een bos. Dat moeten we echt niet willen."

Daarom is het plan dat de moeflons terugkomen als de wolf uit het park is verdwenen. "Zodat we weer teruggaan naar de situatie zoals die was voordat de wolf kwam."