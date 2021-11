Dode en gewonde schapen in Vlijmen, waarschijnlijk door wolf

Bij een schapenboerderij in Vlijmen in Brabant zijn gisteravond vijftien schapen doodgebeten, waarschijnlijk door een wolf. Vijftien andere schapen zijn gewond.

De gemeente Heusden adviseert veehouders in de omgeving hun dieren 's nachts naar binnen te brengen of ze te omringen met netten waar stroom op staat. De wolf is nog niet door mensen gezien.

De aanval is bij de gemeente gemeld door Saskia Duives-Cahuzak, voorzitter van de vakgroep schapenhouderij van LTO Nederland. Zij woont achter de boer waar de wolf toesloeg. Na de aanval heeft ze samen met een aantal vrijwilligers een net gespannen om de overige schapen te beschermen.

Naar aanleiding van de aanval pleit ze voor meer hulp vanuit de provincie, die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van schade door de wolf. "We zijn gisteravond met vijf ervaren mensen een uur lang bezig geweest om een net te spannen. Ik denk dat de provincie betaalde krachten in moet zetten om dit op te lossen voor de schapenhouders", zegt Duives-Cahuzak tegen Omroep Brabant.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een wolf schapen doodbijt in de omgeving van Heusden. Vorig jaar zijn elf schapen van een boer uit Bokhoven doodgebeten. "Ik werd gisteren gebeld dat er weer een wolf had toegeslagen. Ik heb daarna meteen een aantal van mijn schapen in een veewagen opgehaald", zegt boer Jos Verhulst tegen de regionale omroep.

Volgens hem is het plaatsen van netten geen realistische oplossing voor de dreiging. "Met zo'n groot oppervlak en zoveel schapen kun je netten blijven spannen. De schapen eten namelijk alle restjes gras weg waardoor je ze steeds moet verplaatsen. En de wolven kunnen soms over de netten heen springen."

Boeren van wie dieren slachtoffer zijn geworden van een wolf kunnen een melding doen en een schadeclaim indienen bij Bij12, een organisatie die provincies ondersteunt bij de uitvoering van het natuurbeleid.