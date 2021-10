Dood gevonden wolf bij Stroe blijkt doodgeschoten

Een wolf die begin deze maand bij Stroe op de Veluwe dood werd aangetroffen, was doodgeschoten. Dat blijkt uit onderzoek door het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht en Wageningen Environmental Research, meldt de provincie Gelderland.

De mannetjeswolf werd op 1 oktober bij het Gelderse dorp gevonden. Daarna werd hij overgebracht naar de Universiteit Utrecht voor onderzoek.

De wolf, GW1490m genaamd, leefde op de Zuidwest-Veluwe. Hij kwam daar eind vorig jaar terecht vanuit Duitsland, via Overijssel en de Noord-Veluwe, meldt Omroep Gelderland.

Strafrechtelijk onderzoek

De wolf is een beschermde diersoort. Dit betekent dat het strafbaar is om een wolf te doden. Daarom loopt er nu een strafrechtelijk onderzoek naar het voorval, meldt de provincie, die daar verder nu niets over wil zeggen.

De wolf vormde een paar met wolvin GW1792f. Zij werd in maart doodgereden op de provinciale weg bij Ede. Het dier was op dat moment drachtig en had acht welpjes in haar buik.

In Gelderland leven naar schatting tussen de vijftien en twintig wolven. Hun leefgebieden zijn op de Noord-, Midden- en de Zuidwest-Veluwe. In Nederland zijn tot nu toe naast de doodgeschoten wolf van Stroe vijf andere dode wolven gevonden. De andere dieren kwamen door een aanrijding om het leven.