Dertien tips over dode wolf bij Stroe na Opsporing Verzocht

Na een uitzending van Opsporing Verzocht zijn er dertien tips binnengekomen over de doodgeschoten wolf bij Stroe. Daar zitten een "paar relevante tips bij waarmee we aan de slag gaan", schrijft de Gelderse politie op Twitter.

Dinsdagavond vroeg de politie aandacht voor de zaak in het tv-programma, omdat nog altijd niet duidelijk is wie de schutter is. De wolf is een beschermde diersoort en daarom is het in Nederland verboden om zo'n dier te doden.

De wolf werd begin vorige maand dood gevonden in een sloot in het Gelderse dorp. De politie gaat ervan uit dat het dier daar is neergelegd. Mogelijk is het dier doodgeschoten door iemand "die minder enthousiast is" over de wolf in ons land.

Hoge beloning

De Faunabescherming looft een beloning uit van 16.000 euro uit voor de tip die leidt tot het vinden van de schutter. De organisatie is bang voor meer schietpartijen op wolven als het jachtmisdrijf niet wordt opgelost, meldt Omroep Gelderland.

Aanvankelijk werd gedacht dat de wolf was aangereden. Onderzoek bij de Universiteit Utrecht wees uit dat het dier was doodgeschoten.