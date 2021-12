Onderzoek: corona-infectie kinderen net zo ongevaarlijk als willekeurige verkoudheid

Kinderen krijgen bij een corona-infectie doorgaans niet ernstigere klachten dan bij een willekeurige verkoudheid. Dat blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht. Ruim 300 gezinnen, waarvan gezinsleden verkouden waren of corona hadden, zijn tijdens het onderzoek nauwgezet gevolgd om het precieze ziekteverloop na een virusinfectie te bestuderen.

"Dat kinderen minder vaak ziek worden van corona dan volwassenen weten we natuurlijk al langer", vertelt kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning als hoofdonderzoeker. "Maar het mooie van deze studie is, is dat we nu echt op basis van heel gedetailleerde gegevens over ziekteverschijnselen kunnen laten zien wat het verloop van de virusinfectie is."

In totaal hielden 1209 mensen, waaronder 582 kinderen, tussen september 2020 en juni 2021 dagboeken bij om hun symptomen bij een luchtweginfectie vast te leggen. Ook werd via PCR-testen gecontroleerd welk virus ze precies onder de leden hadden.

'Twee derde van de kinderen heeft mogelijk al corona gehad'

Wat daarbij opvalt is dat al tijdens de eerdere coronagolven het virus wijdverbreid rondging onder jonge kinderen (tot en met 12 jaar oud). Dit was in een tijd dat de extra besmettelijke deltavariant nog niet zijn intrede had gedaan.

Op jaarbasis had 20 tot 40 procent van de kinderen binnen het onderzoek het coronavirus opgelopen. Via een extrapolatie schatten de onderzoekers in dat na twintig maanden met deze coronapandemie tot wel twee derde van de kinderen onder de 12 jaar in Nederland het virus mogelijk heeft gehad.

Dat is beduidend hoger dan eerder werd aangenomen. "Tot voor kort hadden we nog niet zo heel veel gegevens op dit vlak", zegt Bruijning. "Er waren natuurlijk de resultaten van het serologische onderzoek (waarbij wordt gekeken hoeveel mensen in Nederland antistoffen in hun bloed hebben, red.). De laatste meting was van juni 2021 en toen leek het erop dat tussen 25 en 30 procent van de kinderen antistoffen in hun bloed hadden. Dat cijfer is toen als maat aangehouden."