Veel besmette kinderen, maar ‘zij zijn het probleem niet’

Het aantal coronabesmettingen is hoger dan ooit en opvallend genoeg grijpt het virus vooral bij kinderen om zich heen. Met meer dan 20.000 besmettingen onder 5- tot 15-jarigen in een week nemen ze een steeds groter deel van het totale aantal positieve testen in. Hoe kan dat en is het reden tot zorg?

Susan van den Hof van het RIVM sprak gisteren bij de presentatie van de weekcijfers van een enorme stijging bij basisschoolleerlingen. Heel verrassend is dat volgens haar niet. "Het komt deels doordat de herfstvakantie voorbij is in alle regio's. Ook hoeven kinderen geen afstand te houden en ze zitten een groot gedeelte van de week bij elkaar, op school."

Ook wijst ze erop dat kinderen onder de 12 niet worden gevaccineerd tegen covid-19. "Dan zie je met deze veel besmettelijker deltavariant dat toch het aantal besmette kinderen oploopt en ook hoger is in verhouding met de oudere leeftijdsgroepen dan het eerder was."