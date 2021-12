Gokbedrijven beloven iets minder reclame, Consumentenbond vindt het te mager

Gokbedrijven beloven minder reclame te maken. Online is er voortaan pas na 21.00 uur in video's gokreclame te zien. In de reclameblokken op televisie, waar het tijdsslot al van kracht was, worden de korte herhalingsspotjes, zogenoemde tag-ons geschrapt. Drie spots per reclameblok blijft de limiet.

De bedrijven komen op de valreep met die afspraken. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de gokmarkt en wordt onder meer gesproken over een voorstel van de SP en de ChristenUnie om het aantal gokreclames te beperken.

De gokbedrijven hebben na maandenlang overleg afspraken vastgelegd in een reclamecode. "Hiermee wordt de ervaren overkill aan reclames stevig teruggedrongen, niet alleen op tv en radio, maar ook online", zegt Helma Lodders van de vereniging van gokbedrijven VNLOK.

De bedoeling was oorspronkelijk om de code voor 1 oktober af te hebben, toen de online gokmarkt in Nederland werd vrijgegeven, maar de Consumentenbond trok zich op het laatste moment terug. Nu ligt er alsnog een code waar de Stichting Reclame Code mee akkoord gaat, hoewel de Consumentenbond tegen het akkoord blijft.

Jongeren

In de code staat dat gokreclames niet mogen worden uitgezonden op zenders of programma's waar meer dan 25 procent van het publiek uit jongeren bestaat. Dat percentage was eerder 30 procent.

De Consumentenbond noemt 25 procent nog altijd een zeer hoog percentage en vindt dat het niets zegt over het absolute aantal jongeren dat wordt bereikt. Daarnaast blinkt de code uit in vaagheden, zegt de bond, waardoor het moeilijk is te bepalen of een reclame wel of niet aan de afspraken voldoet.

De bond heeft de samenwerking met de Stichting Reclame Code helemaal opgezegd nu de code voor gokken er komt. Volgens de bond waren er ook al problemen met de reclamecodes voor voedingsmiddelen en telemarketing. "De balans is weg. En daarmee is samenwerking zinloos. Dat is de pijnlijke conclusie die je moet trekken", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

Stop op tijd

Los van de code komt er binnenkort een nieuwe waarschuwingstekst bij gokreclames te staan. De tekst daarvan is onder meer samengesteld door mensen uit de verslavingszorg. De tekst wordt: Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.