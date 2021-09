Consumentenbond torpedeert reclamecode voor online gokken

Het is de gokbranche niet gelukt om voor het opengaan van de online gokmarkt afspraken te maken over de toon en de hoeveelheid van gokreclames. De Consumentenbond, een van de meepratende partijen, is ontevreden over de afspraken en heeft de medewerking aan een reclamecode opgeschort.

Volgens de Consumentenbond stonden er in de code te weinig afspraken om kwetsbare groepen tegen kansspelverslaving te beschermen. "Een reclamecode moet bovenwettelijke afspraken bevatten. Strenger zijn dan de wet dus", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. "Maar de code die de sector nu voorstelt, biedt eerder minder bescherming dan meer. Dan heb je er niets aan."

In het voorstel voor de code stond onder meer dat er maximaal drie reclames voor online gokken per reclameblok uitgezonden zouden worden. Ook werd er afgesproken dat het publiek van bekende Nederlanders in reclames voor maximaal 30 procent uit kinderen en jongvolwassenen mag bestaan. Dat percentage vindt de Consumentenbond te hoog.

Om te voorkomen dat de code toch zou worden aangenomen, heeft de Consumentenbond de samenwerking met de Stichting Reclame Code opgeschort. Die commissie heeft de bond laten weten dat er voorlopig geen afspraken over online gokreclames komen.

Morgen gaat de online gokmarkt in Nederland open en mogen bedrijven met een vergunning reclame maken voor hun gokspellen.