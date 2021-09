Drie online gokreclames per blok wordt de limiet, als het aan deze gokbedrijven ligt

Grote Nederlandse gokbedrijven willen een maximum van drie reclames voor online gokken per tv-reclameblok afspreken. Dat blijkt uit een concept van een reclamecode in handen van de NOS. Gokbedrijven zoals Holland Casino en de Nederlandse Loterij (Lotto, Toto) hebben de aanzet gegeven voor de code.

Verschillende buitenlandse gokbedrijven zijn het er niet mee eens, omdat reclames van loterijen en fysieke casino's - die meeschreven aan de code - niet onder het limiet vallen.

Op 1 oktober gaat de markt voor online gokken in Nederland open. Bedrijven met een vergunning mogen dan legaal in Nederland online gokken aanbieden en reclame maken. Nu is het aanbieden van een online casino nog verboden in Nederland.

28 bedrijven hebben een aanvraag gedaan voor een vergunning. Gokbedrijven die al actief zijn met loterijen en fysieke casino's denken dat er een stortvloed aan gokreclames op de Nederlandse consument afkomt.

Irritatie

"We hebben het bij landen om ons heen gezien. Als je geen afspraken maakt, komt er een overvloed aan reclame en dat wekt irritatie en weerstand op", zegt Helma Lodders. Het oud-Kamerlid voor de VVD is voorzitter van een nieuwe branchevereniging waarbij bedrijven zoals Holland Casino en de Nederlandse Loterij zijn aangesloten: de VNLOK (Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders).

In het voorstel voor de reclamecode staat dat er in een reclameblok van minder dan 3 minuten één reclamespot voor online gokken mag zitten. In een blok van 3 tot 5 minuten mogen dat er maximaal twee zijn. De grens geldt alleen voor tv-reclame. In de wet was al bepaald dat gokreclames pas na 21 uur 's avonds mogen worden uitgezonden.