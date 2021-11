Klachten over gokreclames; voorstel van SP en ChristenUnie tot beperking

Volgens de Kamerleden krijgen veel jongeren de reclames toch te zien. "Iedereen met kinderen van een jaar of 9 of 10 weet dat ze graag naar voetbalwedstrijden kijken van bijvoorbeeld het Nederlands elftal", zegt ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. "En wat zien ze in de rust? Gokreclames. Ik vind dat onuitstaanbaar."

De SP en ChristenUnie stellen voor om reclames voor gokken rond sportwedstrijden te beperken. Ook willen ze dat gokreclames op internet niet voor 21.00 uur mogen worden getoond, net zoals dat bij tv-reclame nu het geval is. Op termijn zou gokreclame helemaal verboden moeten worden.

De gokbedrijven vinden het belangrijk dat reclame mogelijk is. "Tot 1 oktober hadden we een illegaal aanbod. Nu er legale aanbieders zijn is het nodig om spelers te begeleiden naar het legale aanbod en daar heb je reclame voor nodig", zegt Helma Lodders van de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK). "Door afspraken met de branche te maken proberen we te voorkomen dat we mensen overladen met reclames."