In november hoogste aantal faillissementen in een jaar tijd

Het aantal faillissementen is in de maand november gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is opmerkelijk, omdat het aantal faillissementen in de coronacrisis juist sterk daalde. Het steunpakket van de overheid hield veel bedrijven overeind. In november was dat steunpakket even afgeschaft.

"Een opvallend cijfer", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. "Het zou me niet verbazen als er een verband is met de steunpakketten, maar ik hou wel een slag om de arm omdat dit een cijfer over één maand is". In de faillissementscijfers is altijd sprake van fluctuaties, zegt Van Mulligen.

Het aantal faillissementen in november was 166, en was daarmee het het hoogst in twaalf maanden tijd. Een maand eerder waren dat er nog 109. In bijna alle sectoren steeg het aantal faillissementen. In de sector handel, waar onder meer winkels onder vallen, gingen ruim twee keer zoveel bedrijven failliet als een maand eerder. Ook in de bouw en horeca steeg het aantal faillissementen.

In vergelijking met de tijd voor de coronacrisis ligt het aantal faillissementen in november nog steeds laag. In november 2019 gingen er bijvoorbeeld nog 288 bedrijven failliet.

Steunpakket

Sinds midden 2020 gingen steeds minder bedrijven failliet. In augustus bereikte het aantal faillissementen zelfs het laagste niveau in ruim 30 jaar. Dat is opvallend ten tijde van crisis, maar ook verklaarbaar door het steunpakket van de overheid.

Door de steun kwam er geen werkloosheidsgolf en het aantal faillissementen bleef laag, concludeerde het Centraal Planbureau eerder dit jaar in een evaluatie van het steunpakket in 2020. Ook bedrijven die zonder de coronacrisis waarschijnlijk failliet zouden zijn gegaan, zoals er elk jaar bedrijven failliet gaan, zijn door het steunpakket overeind gehouden, zeiden de onderzoekers.

Niet-levensvatbare bedrijven zullen wanneer het steunpakket afloopt alsnog omvallen, is de verwachting. Of dat in november is gebeurd, is dus niet met zekerheid te zeggen. "Het zou ook een toevalstreffer kunnen zijn", zegt Van Mulligen.

Het steunpakket werd eerst opgeheven per 1 oktober, omdat het economisch goed ging en de coronamaatregelen beperkt waren. Eind november werd bekend dat het pakket toch werd verlengd omdat er weer maatregelen werden ingevoerd vanwege het oplopende aantal besmettingen. Zo kunnen bedrijven vanaf vandaag weer terecht bij het UWV om loonsteun aan te vragen als zij omzetverlies hebben.