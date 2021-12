Het succes van modetentoonstellingen: 'tastbaar' en 'begerenswaardig'

Het Kunstmuseum in Den Haag komt volgend najaar met een grote tentoonstelling over de Spaanse modeontwerper Cristóbal Balenciaga en het modehuis dat zijn naam draagt. Het museum hoopt met de tentoonstelling een publiekstrekker te hebben. De kans dat er straks daadwerkelijk rijen voor de deur staan is groot: wereldwijd blijkt mode in het museum het uitstekend te doen.

De tentoonstelling Balenciaga - Meesterlijk Zwart opent in september. Het Haagse museum denkt er een relatief jong publiek mee aan te kunnen spreken. Realityster Kim Kardashian hult zich graag in Balenciaga en de sneakers van het modehuis zijn een hit onder artiesten en modellen. "Zijn ontwerpen gaan over volume en over de kleur zwart. Wij gaan uitleggen waar dat vandaan komt en hoe Balenciaga nog steeds andere grote ontwerpers inspireert", zegt Madelief Hohé, conservator van de modeafdeling.

De best bezochte tentoonstelling ooit in het toonaangevende Victoria & Albert Museum in Londen is die uit 2019 over ontwerper Christian Dior. Christian Dior: Designer of Dreams verbrak het oude bezoekersrecord van het museum, dat te danken was aan een expositie over een andere modeontwerper: Alexander McQueen. De populairste tentoonstelling in de geschiedenis van het Metropolitan Museum of Art in New York is er een uit 2018 over mode en het katholicisme. Even verderop, in het Brooklyn Museum, verkoopt een actuele versie van de tentoonstelling over Dior nog steeds uit.

'Voor veel generaties iets te halen'

Ook Nederlandse musea erkennen de populariteit van modetentoonstellingen. Het hele jaar door zijn er meerdere tegelijk te zien, zowel in kleine en thematische musea als in de grote expositieruimtes van bijvoorbeeld het Centraal Museum in Utrecht en de Kunsthal in Rotterdam.

In De Nieuwe Kerk in Amsterdam is op dit moment Maison Amsterdam te bezoeken, met daarin 250 jaar aan hoofdstedelijke mode. De tentoonstelling is opgezet in samenwerking met het Amsterdam Museum, dat beschikt over een grote historische modecollectie. De Nieuwe Kerk heeft net als andere musea last van de coronamaatregelen. Maar Maison Amsterdam "doet het relatief goed", zegt woordvoerder Martijn van Schieveen. "We zitten boven de helft van het aantal bezoekers dat we in 2019 gewend waren. Ook al hebben we nu een avondlockdown en mag er maar één bezoeker per 5 m2 zijn."