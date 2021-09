Britse iconen in Fries Museum: 'Een mens is nooit te vangen in één werk'

De collectie illustreert tevens de ontwikkeling die de portretkunst heeft doorgemaakt, van zorgvuldig vormgegeven statussymbool tot Insta-selfie. Stoter wijst op een luisterrijk portret van koningin Elizabeth I. Opulente sieraden als parels en een feniksbroche verwijzen niet alleen haar rijkdom en macht, maar bekrachtigen symbolisch ook het beeld van haar als Virgin Queen.

"Zij was een van de allereersten die aan imagobescherming deed. Ze koos de kunstenaars die haar mochten afbeelden en bepaalde hoe ze mocht worden afgebeeld. Onveranderlijk krachtig, met dat witte gezicht, dat niet ouder mocht worden."

Op andere koningsportretten valt telkens de obligate commandostaf op, als teken van de militaire macht van de afgebeelde vorst. Zelfs koningsmoordenaar Oliver Cromwell ontkomt er niet aan: ook bij hem keren baton en harnas terug als symbool.

Opvallend afwezig is enige verwijzing naar zijn schrijverschap bij het portret van Shakespeare. "Een schilder werd vaak afgebeeld met een penseel in zijn handen, dus je zou hier iets van een ganzenveer verwachten. Maar je ziet gewoon een man in een vrij eenvoudige wambuis, met een wit shirt eronder. Mensen reageren wel eens verbaasd: 'Is dit hem nou echt, de grote schrijver?'"

Kijken in de ziel

De modernere portretten zijn wars van dergelijke attributen. Niemand vroeg David Bowie een microfoon te pakken of Diana een kroon op te zetten. De aandacht is van wat iemand is verschoven naar wie. De moderne kijker kent de status van de afgebeelde vaak al en wil in de ziel kunnen kijken. Bij Bowies portret overheerst zijn androgyne ongrijpbaarheid, Diana is juist ingetogen.

"Degene die het beeld maakt, gaat ook een belangrijke rol spelen", vult Stoter aan. "Als je zoals W.H. Auden gefotografeerd wordt Richard Avedon of hier in Nederland door iemand als Erwin Olaf, dan heb je het gemaakt. Het prestige blijkt uit de maker."