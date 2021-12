Scholz neemt het vandaag over van Merkel: wie is hij?

Vandaag wordt hij beëdigd, en is hij volgens experts de machtigste man van Europa: Olaf Scholz. Op de vraag van de NOS wat mensen in het buitenland ervan zullen merken dat hij Angela Merkel als bondskanselier vervangt, antwoordt hij: "De meesten kunnen mij goed inschatten, en daarmee ook de toekomstige regering." Maar wie is hij, en wie valt op in zijn nieuwe regering?

De Duitse media hebben goed moeten graven om een beetje inzicht te krijgen in hun nieuwe bondskanselier. Behalve over zijn politieke carrière is er namelijk weinig bekend over SPD-leider Olaf Scholz. Anders dan over zijn tegenkandidaten in aanloop naar de verkiezingen, vond nog niemand het de moeite waard om een biografie over hem te schrijven.

Wat bekend is: als kind in een middenklassegezin groeit hij op in een rijtjeshuis in een arbeiderswijk in Hamburg. Zijn vader werkt in de handel en is veel onderweg, zijn moeder bestiert het huishouden. Hij heeft twee broers van wie een directeur van een ziekenhuis zal worden, en de ander manager van een IT-bedrijf.

De rest van zijn leven lijkt voornamelijk politiek. Zijn vrouw: SPD-minister in Brandenburg. Geen kinderen. Zijn vrienden: naar verluidt vooral uit politieke kringen. Met uitzondering misschien van zijn kapper Behçet Algan. Die bezocht hij, los van knipbeurten, de afgelopen 15 jaar ook om alle jubilea van de kapperszaak mee te vieren, schrijft de Duitse krant Abendblatt. Aan de muur hangt een foto van Scholz met Algans dochter - tussen foto's van oud-kanselier Schröder en bondspresident Steinmeier, beide ook SPD-er en klant.

'Staatsmonopolistisch kapitalisme'

Scholz zelf besluit al vroeg politiek actief te worden. Als 17-jarige sluit hij zich aan bij de jongerenafdeling van de sociaaldemocratische SPD. Hij geldt daar als zeer links. Scholz ziet de Bondsrepubliek bijvoorbeeld als Europees bolwerk van het grootkapitaal en ziet in de overheid een 'staatsmonopolistisch kapitalisme'; hij vindt dat de belangen van de grote bedrijven en de staat zijn versmolten.

Angela Merkel trad vorige week na 16 jaar terug als bondskanselier. Dit is een overzicht van haar regeerperiode: