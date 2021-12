Ook Groenen stemmen in met Duits coalitieakkoord, Scholz woensdag beëdigd

Ook de achterban van de Groenen heeft ingestemd met het coalitieakkoord met de sociaaldemocratische SPD en de liberale FDP. 86 procent van de leden stemden voor. Dit weekend gingen de leden van de andere twee partijen al akkoord met de plannen van de nieuwe Duitse regering.

Het staat nu vast dat de zogeheten stoplichtcoalitie, vernoemd naar de kleuren van de drie partijen, de volgende Duitse regering zal vormen. Het regeerakkoord zal morgen worden ondertekend, waarna SPD-leider Scholz woensdag formeel tot nieuwe bondskanselier wordt verkozen.

De coalitiepartijen willen stevig inzetten op verduurzaming en modernisering. In Duitsland is de (mobiele) internetinfrastructuur in vergelijking met omliggende landen gebrekkig. Verder wordt er werk gemaakt van de aanpak van de woningnood en stijgt het minimumloon.

Ministers

Inmiddels zijn alle 16 ministersposten door de drie partijen ingevuld. De nieuwe regering zal evenveel mannen als vrouwen tellen. De lijsttrekker van de Groenen tijdens de verkiezingscampagne, Annalena Baerbock, wordt minister van Buitenlandse Zaken. Robert Habeck, de ccovoorzitter van de partij, treedt aan als minister van Klimaat en Economische Zaken.

De SPD levert onder meer de minister van Volksgezondheid. Die positie wordt ingevuld door epidemioloog en gezondheidseconoom Karl Lauterbach. Hij pleit al sinds het uitbreken van de pandemie voor strenge maatregelen om het virus in toom te houden. Ook de speciale minister voor woningbouw is van SPD-huize.

De liberalen krijgen de belangrijke ministeries van Financiën (geleid door FDP-leider Christian Lindner) en Justitie.