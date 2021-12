Klokkenluider 'onzettend blij' met onderzoek naar misstanden in danswereld

"Het eerste grote doel is bereikt", zegt een opgetogen Kim Koumans over het onderzoek naar misstanden in de danswereld dat volgens haar morgen in de Tweede Kamer wordt aangekondigd. Oud-danser Koumans heeft zich er lang hard voor gemaakt. Als klokkenluider wees ze politiek Den Haag erop dat volgens haar misbruik, kleineren en mishandelen in de danswereld geregeld voorkomt.

Naar aanleiding van het rapport Ongelijke Leggers over misstanden in de turnsport, kondigde demissionair staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) al aan dat er een breder onderzoek zou komen naar grensoverschrijdend gedrag in de hele topsport.

Het onderzoek naar misstanden in de danswereld begint volgens Kim Koumans in januari en wordt uitgevoerd door het bureau Verinorm, dat ook de turnsport onder de loep nam. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is bij het onderzoek betrokken, omdat bijvoorbeeld ook de omstandigheden van dansers in de theaterindustrie worden bekeken.

Anoniem

Koumans, die op topniveau danste in de latin dance, werd naar eigen zeggen veelvuldig misbruikt door mannelijke en vrouwelijke trainers. Als klokkenluider blijft ze nauw betrokken bij het komende onderzoek, "We gaan de hele danswereld benaderen om mee te werken", zegt de Brabantse. "Ook komt er een online meldpunt waar slachtoffers zich anoniem kunnen melden."

Nadat Koumans de misstanden in de danswereld onder de aandacht had gebracht, kreeg ze veel reacties van andere slachtoffers. "Ik ben ontzettend blij en opgelucht dat ik deze slachtoffers nu veilig kan overdragen aan de onderzoekers."

"Het eerste gevecht is gewonnen", zegt de klokkenluider. Maar ze realiseert zich dat het aangekondigde onderzoek pas het begin is. "We moeten nu alle slachtoffers zien te bereiken, en de danswereld zover krijgen om mee te werken. Uiteindelijk gaat het om een verandering in het dansklimaat en hulpverlening aan iedereen die hiermee te maken heeft gehad."