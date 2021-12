Een op de tien ziekenhuismedewerkers zit thuis: 'Vicieuze cirkel'

De beroepsvereniging heeft een coronameldpunt ingesteld, en krijgt daar op dit moment veel reacties op binnen, zegt Dekkers. "Van wijkverpleging, tot ziekenhuis en verpleeghuis, het beeld is overal hetzelfde: de problemen worden steeds groter. Alles draait nu om het rondkrijgen van het rooster. Het is echt naar werken zo. Het zorgt voor gezondheidsschade voor patiënten, maar ook bij het personeel."

Met 3 in plaats van 16

Wijkverpleegkundige Pauline Arts weet er alles van. Normaal gesproken zitten er 16 mensen in haar team in de omgeving van Nijmegen. Afgelopen herfstvakantie waren er nog drie medewerkers over: "Het was vakantietijd, er waren 'gewone' zieken, collega's met corona, of long covid, of in quarantaine, en langdurig zieken. En toen waren we het in het weekend ineens nog maar met z'n drieën."

Hoe doe je dat, het werk van 16 mensen uitvoeren met z'n drieën? Heel ingewikkelde keuzes maken, zegt Arts. "Wie kan er nog even wachten? Bij wie kan de familie extra bijspringen? Het is verschrikkelijk om te doen want je wil je cliënten gewoon de zorg geven die ze nodig hebben."