Deze grafieken helpen je de coronagolf beter te begrijpen

In de grafiek is goed te zien hoe mensen in de eerste (maart 2020) en tweede lockdown (december 2020) massaal thuisbleven. Ook nu wordt er wel iets minder gereisd, maar beduidend minder dan toen het kabinet maatregelen afkondigde bij het begin van de vorige golven.

Mogelijk is bij het aantal positieve testen inmiddels de piek bereikt: voor het eerst sinds begin oktober is vandaag het zevendaags gemiddelde lager dan de dag ervoor. Maar het is onduidelijk of dit komt door een gebrek aan testcapaciteit bij de GGD, of dat er daadwerkelijk een daling van het aantal besmettingen is ingezet. Mocht dat laatste het geval zijn, dan zou dat komende week ook te zien moeten zijn in een daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames.