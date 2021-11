Burgemeesters bespreken 'anti-polarisatieplan': 'Trek het breder dan relschoppers'

Hoe kunnen burgemeesters omgaan met polarisatie in coronatijd? Het was een van de thema's bij het Veiligheidsberaad van burgemeesters, gisteren. Ze werken aan een langetermijnstrategie, maar hoe die eruit ziet is nog onduidelijk.

Het zal nog een flinke klus worden om echt iets te bereiken, denken deskundigen als politicoloog Eelco Harteveld. Hij deed onderzoek naar hoe voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen over elkaar denken. "Wat ze vooral kunnen doen is een signaal geven. Door in gesprek te gaan, bereik je misschien een paar mensen en belangenorganisaties."

Volgens Franc Weerwind, burgemeester van Almere, kan de spanning vooral worden weggenomen door "de dialoog aan te gaan", zei hij in het NOS-programma Met het Oog op Morgen. "We moeten luisteren naar kritiek op het beleid en als bestuurder - hoe moeilijk het ook is - een heldere boodschap blijven geven. En als je het als bestuurder niet weet, vind ik dat je dat ook mag vertellen."

Sociaal psycholoog Ron van Wonderen denkt juist dat burgemeesters een grote rol in het debat over tweedeling in de samenleving kunnen hebben. "Dit is geen druppel op een gloeiende plaat", stelt de wetenschapper die voor het Verwey-Jonker instituut onderzoek doet naar polarisatie. Hij zegt dat burgemeesters een rol kunnen hebben, omdat zij dichter bij burgers staan dan landelijke politici. "Het kabinet is ook onderdeel van de polarisatie. Je hebt een hele groep die geen vertrouwen heeft in landelijke politiek. Terwijl een burgemeester in principe boven de partijen staat."